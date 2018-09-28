США є світовим лідером у наданні допомоги Збройним Силам України - Порошенко

На сьогоднішній день від США Україна отримала понад 1 мільярд американських доларів на підтримку безпеки.

Президент Петро Порошенко особливо відзначив значний внесок Сполучених Штатів у розвиток української армії і заявив, що США є світовим лідером у наданні практичної допомоги Збройним Силам України.

Про це глава держави заявив під час відвідування бази Берегової охорони США «Балтімор» в рамках робочого візиту до Сполучених Штатів Америки, передає прес-служба президента.

«На сьогоднішній день від США ми отримали понад 1 млрд. американських доларів на підтримку безпеки. Підтримку реформ сектору національної безпеки та оборони України, підтримку закону про національну безпеку та його впровадження, що робить нашу армію сумісною з американською та НАТО», - сказав Петро Порошенко.

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Глава держави підкреслив: «Ми цінуємо нещодавнє рішення Конгресу США збільшити цю допомогу. Це підтримує наші військові асигнування, які вже перевищили 6% ВВП».

За його словами, цей жест підтримки посилив оборонну співпрацю між нашими країнами і виявився надійним заходом у стримуванні зростаючої російської агресії.

«І я хотів би ще раз повторити - сьогодні найкращим способом захисту Вільного Світу є захист України завдяки новим захисним системам, міцній підтримці реформ, а також новим цільовим санкціям та постійному дипломатичному тиску на Росію», - також зазначив Президент.

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки передали Україні перші два 34-метрові патрульні катери класу "Айленд" (Island). Порошенко заявив, що ці човни "стануть ще однією цеглиною в зміцненні військово-морського альянсу між українським та американським народами".

Раніше, у березні цього року, журналісти програми "Схеми" випустили розслідування, в якому йшлося, що ввезення із США двох патрульних катерів класу Island формально затягується українською владою з 2014 року шляхом бюрократичних процедур. При цьому журналісти припустили, що справжньою причиною цьому може бути комерційний інтерес заводу Петра Порошенка «Кузня на Рибальському», який будує на державне замовлення катери.

Журналісти також дізналися, що катери виробництва заводу Порошенка за характеристиками будуть слабшими ніж американські, але коштують ушестеро більше.