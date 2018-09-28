Україна є де-факто східним флангом НАТО - Порошенко

Помічник Міністра оборони США Роберт Карем зазначив, що Росія проводить військову операцію в країні-партнері НАТО.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна є де-факто східним флангом НАТО.

Про це Порошенко сказав під час відвідування бази Берегової охорони США «Балтімор» в рамках робочого візиту до Сполучених Штатів Америки, передає прес-служба глави держави.

Порошенко відзначив надзвичайну важливість сьогоднішньої передачі ВМС України двох патрульних катерів берегової охорони класу Island та назвав це «підтвердженням того, наскільки є важливою Україна для майбутнього всього вільного світу».

«Україна є де-факто східним флангом НАТО, а цей жест підтримки посилив оборонну співпрацю між нашими країнами», - сказав він.

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В свою чергу, помічник Міністра оборони США Роберт Карем наголосив, що позиція Сполучених штатів незмінна щодо твердої підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

«Росія окупувала Крим і продовжує конфлікт на Донбасі і намагається змінити кордони використовуючи силу. Російська агресія не є лише загрозою для України. Це є загрозою для цілого регіону, Європи, Сполучених Штатів Америки і стабільності усього світового порядку», - зазначив він.

Помічник Міністра оборони також додав, що Росія проводить військову операцію в країні-партнері НАТО, Росія продовжує розповсюджувати пропаганду та дезінформацію, підриваючи уряди по всьому світу та загрожуючи миру та стабільності в усьому світі. «Ми не можемо сприймати маніпуляції Росії на Сході України», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки передали Україні перші два 34-метрові патрульні катери класу "Айленд" (Island). Порошенко заявив, що ці човни "стануть ще однією цеглиною в зміцненні військово-морського альянсу між українським та американським народами".

Раніше, у березні цього року, журналісти програми "Схеми" випустили розслідування, в якому йшлося, що ввезення із США двох патрульних катерів класу Island формально затягується українською владою з 2014 року шляхом бюрократичних процедур. При цьому журналісти припустили, що справжньою причиною цьому може бути комерційний інтерес заводу Петра Порошенка «Кузня на Рибальському», який будує на державне замовлення катери.

Журналісти також дізналися, що катери виробництва заводу Порошенка за характеристиками будуть слабшими ніж американські, але коштують ушестеро більше.