Ситуація на Донбасі значно ускладнилась за останню добу (мапа АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

“Загалом в зоні АТО за останню добу ситуація значно ускладнилась. Вона стала ще більш небезпечною, в тому числі у Пісках, в аеропорту, який обстрілюється терористами”, - сказав Лисенко.

Він зауважив, що фіксується переміщення живої сили і техніки терористів, зокрема артилерії та танків, в район населених пунктів Щастя та Старий Айдар.

Лисенко зазначив, що біля населеного пункту Піски українські військові відбили напад бойовиків, які зазнали значних втрат і відступили.

Також Лисенко поінформував, що українські прикордонники посилили на сході режим охорони кордону.

Читайте такожВночі в зоні АТО бойовики тричі провокували українських військовихКрім того, нагадав він, в районі Маріуполя з метою унеможливлення потрапляння розвідувально-диверсійних груп на контрольовану українською владою територію припинено роботу всіх контрольно-пропускних пунктів за винятком Гнутово.

Як повідомляв УНІАН, за останню добу в зоні проведення АТО загинули троє українських військових.

Переглянути мапу в кращій якості