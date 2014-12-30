За добу в зоні АТО загинули троє військових

Упродовж доби в зоні АТО загинули троє українських військовослужбовців, ще один отримав поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко. “За останню добу загинуло троє українських військовослужбовців, один зазнав поранень”, - сказав Лисенко. Читайте такожБойовики знову обстрілювали позиції сил АТО: загинуло троє військовихЯк повідомляв УНІАН, вночі бойовики тричі провокували українських військових, застосовуючи стрілецьку зброю та міномети.

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