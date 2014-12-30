За добу в зоні АТО загинули троє військових
13:08, 30 грудня 2014Суспільство
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Упродовж доби в зоні АТО загинули троє українських військовослужбовців, ще один отримав поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
“За останню добу загинуло троє українських військовослужбовців, один зазнав поранень”, - сказав Лисенко.
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