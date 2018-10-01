Порошенко нагородив екс-президента Франції Олланда Орденом Свободи (відео)

Церемонія вручення нагороди відбулась у Києві.

Президент України Петро Порошенко вручив колишньому президенту Франції Франсуа Олланду орден Свободи.

Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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«Маю честь вручити Франсуа Олланду високу державну нагороду України – Орден Свободи. Ця найвища державна відзнака символізує нашу безмежну вдячність за ту принципову позицію, яку Франсуа Олланд виявив, підтримуючи наш суверенітет, територіальну цілісність та незалежність», - заявив Порошенко.

Церемонія вручення нагороди відбулась у Києві.

Раніше Петро Порошенко нагородив зірку Голлівуду, актора Джона Малковича Орденом “За заслуги” III ступеня.