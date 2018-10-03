Стало відомо, чому Полторака не запросили на зустріч міністрів НАТО

Генсек відповів на лист Полторака, і в листі були пояснення, чому українського міністра не запросили на зустріч.

Міністр оборони Степан Полторак звертався з листом до НАТО з проханням взяти участь у міністерський зустрічі в Брюсселі 3-4 жовтня, проте отримав негативну відповідь.

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Про це розповів заступник глави місії України при НАТО з оборонних питань полковник Сергій Мукосій у розмові з журналістами, передає ЄвроПравда. "Міністр оборони звертався з листом до генерального секретаря НАТО. Цей лист був дуже позитивно прийнятий в штаб-квартирі і в офісі генсека, про що нас поінформували (листом, - ред.). Це є свідченням того, що Україна не забула цей формат і вона розраховує на зустріч міністрів оборони. Це єдиний формат, коли міністри разом зустрічаються, іншого немає. Міністр оборони має можливість проводити двосторонні зустрічі, але так, щоб зустрітися разом, це було лише два роки тому", - сказав Мукосій.

Він зазначив, що генсек відповів на лист Полторака, і в листі були пояснення, чому українського міністра не запросили на зустріч, але не став розкривати подробиць.

"Там є пояснення, чому немає засідання, і сподівання на вирішення цієї ситуації в майбутньому. Але головне, що лист не залишився без відповіді", - зазначив Мукосій.

Він додав, що в НАТО не приховують, що нічого не можуть зробити в ситуації з Угорщиною, яка, очевидно, була проти присутності Полторака, тому що для вирішення подібних питань необхідна одностайність.

"Це є основний принцип Альянсу, тобто одна навіть маленька країна, може заблокувати колективне рішення, які ініціюються, навіть такими союзниками як США", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, США заявили, що закликатимуть Угорщину не блокувати зустріч високого рівня між Україною та НАТО через суперечку щодо закону про освіту.