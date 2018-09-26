НАТО не буде питати у Росії дозволу щодо вступу України до Альянсу – генсек

Генсек Єнс Столтенберг вважає, що лише Україна може визначати власний шлях, чи хоче вона приєднатися до НАТО, чи ні.

НАТО не буде питати у Росії дозволу щодо вступу України до Альянсу.

Про це в інтерв’ю Associated Press заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи нещодавню заяву українського президента Петра Порошенка про те, що ЗСУ уже до 2020 року мають відповідати критеріям членства у НАТО.

"Лише Україна може визначати власний шлях, чи хоче вона приєднатися до НАТО, чи ні", - сказав він.

"Зрештою, 29 союзників і Україна вирішать, чи відповідає Україна стандартам для вступу у НАТО", - додав Столтенберг.

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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада направила до КСУ для отримання висновку президентський проект закону про внесення змін до Конституції (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (№9037).

Законопроектом передбачається у преамбулі Конституції встановити, що Верховна Рада, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу країни, приймає цю Конституцію - Основний закон України.

У статті 85 передбачено, що до повноважень Верховної Ради належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

Крім того, у статті 102 встановлюється, що президент є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО.

Також у статті 116 визначається, що Кабінет міністрів забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору.

Водночас, з тексту Конституції пропонується виключити пункт 14 розділу XV "Перехідні положення". У ньому йдеться про те, що використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою.