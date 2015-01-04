Бойовики "ДНР" заявили про готовність до обміну полоненими в середині січня
Обмін полоненими між українською стороною і бойовиками "ДНР" заплановано на середину січня.
Про це повідомив один із лідерів донецьких бойовиків Денис Пушилін, повідомляють РИА Новости.
"Зараз розпочався обмін списками між нашою і українською сторонами. Уточнюють місце перебування полонених. Ми плануємо в найкоротші строки вирішити всі технічні моменти. Обмін полоненими може відбутися вже в середині січня", – сказав він.
Станом на 25 грудня, за даними СБУ, у полоні бойовиків на Донбасі залишалися 684 особи.
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26 грудня в зоні АТО відбувся обмін полоненими: терористи звільнили 146 українців.
Угода про обмін полоненими була досягнута на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі в Мінську 24 грудня.
27 грудня спочатку з полону терористів без обміну звільнили трьох бійців 80-ої аеромобільної бригади і одного волонтера, а потім - ще чотирьох полонених: одного військового і трьох цивільних.
29 грудня, командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко заявив, що у полоні у бойовиків на Донбасі досі залишаються понад 400 українських заручників.