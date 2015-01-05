Сьогодні в Берліні будуть домовлятися про зустріч в "нормандському форматі" по Україні

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Євген Перебийніс.

Україну на зустрічі представлятиме директор Департаменту політики та комунікацій МЗС України Олексій Макеєв.

За словами Перебийноса, представники МЗС України, Росії, Німеччини і Франції обговорять підготовку зустрічі глав зовнішньополітичних відомств. Перебийніс зазначив, що дата такої зустрічі поки що не відома.

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Як повідомляв УНІАН, заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін заявив, що на зустрічі в Берліні обговорюватиметься весь спектр питань з урегулювання ситуації в Україні. Російський МЗС на цій зустрічі представлятиме директор другого департаменту країн СНД Віктор Сорокін. "Зустріч буде присвячена обговоренню всіх питань, але серед іншого будуть обговорюватися питання, пов'язані з Мінськими домовленостями", - повідомив Карасін.

29 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що 15 січня в столиці Казахстану Астані відбудеться зустріч у «нормандському форматі».

Учасниками переговорів у «нормандському форматі» є президент України, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, президент РФ Володимир Путін.