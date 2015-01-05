У Берліні стартували консультації з підготовки переговорів у "нормандському форматі"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Сьогодні в Берліні розпочалися консультації у «нормандському форматі» на рівні політичних директорів Міністерств закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії. Україну на цій зустрічі представляє директор Департаменту політики та комунікацій МЗС Олексій Макеєв», - зазначив він.

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За словами Лисенка, зустріч проходить на виконання домовленостей, досягнутих у ході телефонної конференції міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та РФ 2 січня. У ході консультацій обговорюється імплементація Мінських домовленостей та питання підготовки зустрічі глав держав в Астані (Казахстан), запланованої на 15 січня.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що 15 січня в Астані відбудеться зустріч у «нормандському форматі». Учасниками переговорів у «нормандському форматі» є президент України, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, президент РФ Володимир Путін.