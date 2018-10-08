САП направила в суд обвинувальний акт у "бурштиновій справі" щодо нардепів Розенблата і Полякова

Обвинуваченими у «бурштиновій справі» є ще чотири особи.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) 5 жовтня направили до суду обвинувальний акт у так званому «бурштиновому» провадженні щодо двох народних депутатів України - Борислава Розенблата та Максима Полякова.

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Як повідомила сьогодні на своїй сторінці у Facebook Спеціалізована антикорупційна прокуратура, обвинувальний акт стосується також ще чотирьох осіб, які обвинувачуються в отриманні неправомірної вигоди за реалізацію права законодавчої ініціативи (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу) та зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу).

«Слід зауважити, що сторона захисту всіляко намагалася уникати вручення обвинувальних актів, у зв’язку з чим прокурори та детективи змушені були вручати їх за місцем проживання підозрюваних», - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що обвинувальний акт у зазначеному провадженні затверджений 27 серпня 2018 р.

У САП наголошують, що, як і інших підозрюваних, народних депутатів неодноразово викликали до прокурора для вручення їм обвинувального акту з додатками. При цьому виклики здійснювались завчасно як поштовим зв’язком повістками, так і з допомогою телефонного зв’язку, sms-повідомлень та різних месенджерів (whatsapp, viber, telegram).

«Водночас, безпосередньо подаючи до САП ГПУ різного роду заяви та клопотання, депутати відмовилися отримувати обвинувальний акт», - заявляють у САП.

Як повідомляється, у зв’язку з тим, що процесуальний закон зобов’язує прокурора вручити стороні захисту, зокрема підозрюваним, обвинувальний акт перед направленням його до суду, «кожному з підозрюваних стороною обвинувачення запропоновано отримати обвинувальний акт і надати про це розписку прокурору, однак ними цього зроблено не було, що зафіксовано належним чином».

Як повідомляв УНІАН, що розслідування у «бурштиновій справі» завершено понад півроку тому.

21 вересня у Національному антикорупційному бюро України заявили, що готові всебічно сприяти прокурорам САП у врученні підозрюваним у так званій «бурштиновій справі».

Довідка УНІАН. 19 червня 2017 року детективи НАБУ затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання коштів за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину.

За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів. Встановлена ймовірна причетність до злочину депутатів Борислава Розенблата (виключений із фракції БПП) та Максима Полякова («Народний фронт»).

11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення цих депутатів до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на їхнє затримання та арешт.

18 липня Солом’янський райсуд Києва призначив Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн грн застави і заборонив без дозволу слідчого залишати Київ або Житомир, а також встановив низку інших процесуальних зобов'язань; пізніше термін дії запобіжного заходу було продовжено до 18 грудня.

9 лютого 2018 року суд скасував Розенблату зобов’язання носити електронний браслет.

10 серпня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що антикорупційне відомство складає обвинувальний акт у так званій «бурштиновій справі».