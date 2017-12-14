Суд дозволив Розенблату вільно пересуватися Україною (відео)

Сьогодні суддя Солом’янського райсуду Києва частково задовольнила клопотання захисту Борислава Розенблата про зміну запобіжного заходу.

Про це УНІАН повідомив адвокат депутата Олексій Шевчук.

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"Можу підтвердити, що Розенблат може тепер вільно пересуватися (територією України – УНІАН)", - заявив він.

Таким чином, суд частково задовольнив клопотання адвокатів про зміну запобіжного заходу Розеблату, залишивши чинним зобов'язання носити електронний браслет та інші процесуальні зобов'язання.

Нагадаємо, 18 липня Солом’янський райсуд Києва призначив Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн грн застави і заборонив без дозволу слідчого залишати Київ або Житомир. Крім того, суд задовольнив інші умови, про які просили прокурори, а саме - зобов’язав Розенблата носити електронний пристрій контролю, здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дають право в’їзду/виїзду з України.