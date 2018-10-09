Отруйник Скрипалів «Петров» побував в Україні під час Євромайдану – розслідування

У період з 2011 по 2018 рік Мишкін не раз бував в Україні, повідомили в Bellingcat.

Другий підозрюваний в отруєнні Сергія Скрипаля та його дочки Олександр Мішкін, який діяв під псевдонімом Олександр Петров, часто здійснював поїздки до України. Остання така поїздка відбулася в грудні 2013 року.

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Як повідомляє Independent, відповідну інформацію розкрила організація розслідувань Bellingcat.

До вербування у ГРУ Мішкін, як передбачається, був військовим лікарем. Поступивши на роботу в розвідку в 2010 році, він отримав свій псевдонім і нові документи.

У період з 2011 по 2018 рік Мішкін багато подорожував під своєї новою особистістю Олександр Петрова. За інформацією Bellingcat, він часто здійснював візити до України.

Один з останніх подібних візитів мав місце в грудні 2013 року (в період Євромайдану – ред.), незадовго до подій Революції Гідності і анексії Криму.

Крім того, за інформацією розслідувачів, Мишкін бував і у Придністров`ї.

Представники Bellingcat також розповіли, що в 2014 році Олександр Мішкін отримав звання героя Росії за операцію в Україні.

Нагадаємо, раніше першого підозрюваного в отруєнні Скрипалів Руслана Боширова ідентифікували як полковника ГРУ Анатолія Чепігу.