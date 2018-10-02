Фото Чепіги-"Боширова" знайшли на дошці нагороджених званням героя Росії

Фото було зроблено відвідувачем Далекосхідного командного училища в червні минулого року, коли Чепіга-"Боширов" ще не "прославився" на весь світ.

З'явилася нова фотографія випускників-героїв Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища (ДВЗКУ), серед яких виявилося фото полковника ГРУ Анатолія Чепіги.

Про це пишуть The Insider, група розслідувачів Bellingcat, а також Радіо Свобода.

Фото було зроблено відвідувачем ДВЗКУ у червні минулого року, коли Чепіга-"Боширов" ще не "прославився" на весь світ.

"Радіо Свобода" зазначає, що ще в 2011 році, а також у липні 2014 року на стенді з героями Росії в ДВЗКУ фотографії Чепіги не було, проте на знімках, зроблених в 2016 році вона вже з'явилася.

"Радіо Свобода" також нагадує, що ім'я та ініціали Чепіги, як видно на численних фотографіях пам'ятника маршалу Рокосовському на території ДВЗКУ, вибито на встановлених поряд з пам'ятником плитах, де перераховані всі випускники навчального закладу, які стали героями СРСР або Росії.

Анатолій Володимирович Чепіга фігурує також в числі героїв Росії ще в кількох джерелах: наприклад, на сайті випускників ДВЗКУ, в газеті "Суворовский натиск" за 7 лютого 2015 року. На сайті відділення ДТСААФ в Амурській області йдеться, що звання Героя Росії було присвоєно Анатолію Чепізі в грудні 2014 року "за виконання миротворчої місії". Це дозволяє припустити, що його нагородження пов'язано з участю у війні РФ проти України на Донбасі.

"Радіо Свобода" не змгло з'ясувати у співробітників ДВЗКУ, чи залишилося фото Чепіги на своєму місці після того, як Дмитро Пєсков "позбавив його звання героя Росії.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Скрипаля та його доньку Юлію виявили без свідомості в британському місті Солсбері.

Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичним речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

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Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського.

5 вересня британська поліція повідомила, що підозрює в отруєнні Скрипалів громадян РФ Олександра Петрова і Боширова, й оприлюднила відповідні відео.

Міністр безпеки Великої Британії Бен Уоллес заявив, що основну відповідальність за отруєння Скрипалів покладає на президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що Петров і Боширов є співробітниками ГРУ.

Згодом журналісти Bellingcat і the Insider визначили, що "Руслан Боширов" - не справжнє ім'я, насправді на відео був підполковник ГРУ Анатолій Чепіга. Журналісти також дізналися, що Чепіга отримав звання "Герой Росії" за участь у Чеченській війні та якійсь "миротворчій місії" в 2014 році, під якою, ймовірно, мається на увазі вторгнення на Донбас. Також повідомлялося, що «Олександр Петров» - теж підставна особа, проте його справжнє ім'я поки дізнатися не вдалося.