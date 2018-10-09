Другий отруйник Скрипалів "Петров" отримав звання героя Росії за операцію в Україні - розслідування

Цю нагороду він отримав у 2014 році. Таким чином, на завдання до британського Солсбері було направлено двох співробітників ГРУ зі званням героя Росії.

Другий підозрюваний в отруєнні екс-шпигуна ГРУ Сергія Скрипаля Олександр Мішкін, який діяв під іменем Олександр Петров, отримав у 2014 році звання героя Росії за операцію в Україні.

Про це розповіли журналісти Bellingcat на брифінгу в британському парламенті, передає ТСН.

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Таким чином, на завдання до британського Солсбері було направлено двох співробітників ГРУ зі званням героя Росії - полковника Анатолія Чепігу та військового лікаря Олександра Мішкіна.

Як повідомлялося, справжні ім'я та прізвище Олександра Петрова, якого Великобританія підозрює в отруєнні Сергія Скрипаля, — Олександр Мішкін. Також як і Анатолій Чепіга, він — співробітник Головного управління Генштабу (колишнє ГРУ).