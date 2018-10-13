Порошенко звільнив Полторака з військової служби (відео)

За словами президента України, Полторак продовжить здійснювати керівництво Міноборони у статусі цивільного міністра.

Президент Петро Порошенко звільнив главу Міноборони Степана Полторака з військової служби.

Про це глава держави повідомив під час виступу на урочистих заходах вшанування українських військових у Херсоні.

Глава держави повідомив також, що Полторак продовжить здійснювати керівництво Міноборони у статусі цивільного міністра.

Водночас, Порошенко повідомив, що Полторак продовжить здійснювати керівництво Міноборони у статусі цивільного міністра.

"Звільнення з військової служби не є покаранням чи свідченням недоліків у роботі", - наголосив президент.

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"Відповідно до вимог закону про нацбезпеку, з 1 січня 2019 року посаду міністра оборони України має обіймати цивільна особа. Виходячи з цього, Степан Полторак подав відповідний рапорт, і я його прийняв", - додав Порошенко.

Він також наголосив, що закон узгоджено з партнерами України по НАТО і така процедура передбачена, отже "рішення цілком відповідає духу і букві закону".

"Цінуючи визначальний внесок Полторака у відродження ЗСУ і Нацгвардії України, я прийняв рішення, щоб він продовжив керівництво оборонним відомством", - зазначив Порошенко.

Крім того, глава держави нагородив Полторака орденом Богдана Хмельницького I ступеня.