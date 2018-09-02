Російські пранкери зателефонували Полтораку

Провокацію було викрито, і пранкери були «відправлені у відповідному напрямі».

У ніч на 2 вересня російські пранкери здійснили спробу спровокувати Міністра оборони України Степана Полторака зробити заяву з приводу останніх подій на Донбасі, однак їх спробу одразу було викрито.

Про це повідомляється на сайті Міноборони. Зазначається, що інцидент стався опівночі. Під час розмови були сфабриковані голоси реальних людей.

Читайте такожРосійський пранкер зізнався, що обдуривши Ребекку Хармс

«Мета такої витівки - перекласти відповідальність за останні події у Донецьку на українських військових. Їх спроба була одразу ж викрита, і вони, зрозумілою для них мовою, були «відправлені у відповідному напрямі», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко був убитий в результаті вибуху в центрі Донецька. Згодом у "ДНР" заявили, що в результаті вибуху загинули дві людини, дев'ять - постраждали.

На екстреному засіданні "уряду" бойовиків ОРДО оголосили, що тимчасово виконуючим обов'язки ватажка бойовиків ОРДО стане так званий "перший віце-прем'єр Дмитро Трапезніков.