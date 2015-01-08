Меркель: Санкції проти Росії будуть скасовані після усунення їх причини

Про це заявила сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель після зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком у Берліні, передає ТАСС.

За словами Меркель, поки що невідомо, чи відбудеться зустріч "нормандської четвірки" на вищому рівні 15 січня в Астані.

Чи буде зустріч, "стане відомо лише після переговорів у наступні дні", сказала канцлер. За її словами, глави МЗС ФРН, Росії, України та Франції наразі опрацьовують це питання.

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Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2014 року президент України Петро Порошенко заявив, що 15 січня в столиці Казахстану Астані відбудеться зустріч у «нормандському форматі».

30 грудня прес-служба президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва повідомила про готовність країни до проведення 15-16 січня зустрічі в рамках «нормандського формату» - лідерів України, Німеччини, Франції та Росії щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і низка інших країн запровадили проти Росії санкції.