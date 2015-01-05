Франція та Німеччина сумніваються у проведенні зустрічі у "нормандському форматі" в Астані

Речник Штеффен Зайберт каже, що такі зустрічі «мають сенс тільки» тоді, коли буде досягнутий прогрес щодо «повної імплементації мінської угоди, справжнього і стійкого припинення вогню на лінії розмежування у районах, контрольованих Україною і сепаратистами, і виведення важкого озброєння».Відповідаючи на питання про заплановану зустріч між лідерами України, Росії, Німеччини та Франції 15 січня в Астані, представник канцлера Німеччини Ангели Меркель зазначив, що «поки що не можу сказати, коли і як така зустріч відбудеться», передає Радіо Свобода.

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Президент Франсуа Олланд заявив французькому радіо, що він поїде в Астану, якщо буде «можливість досягнути прогресу».

Ці заяви прозвучали тоді, коли представники України, Росії, Франції та Німеччини зустрілися в Берліні, щоб обговорити зусилля щодо припинення конфлікту на Донбасі.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що 15 січня у столиці Казахстану Астані відбудеться зустріч керівників України, Росії, Німеччини і Франції щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Після цього в адміністрації президента Казахстану підтвердили готовність провести зустріч у «нормандському форматі».