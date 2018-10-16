ВР почала розгляд подання на притягнення Вілкула до кримінальної відповідальності

Відповідне подання з трибуни Верховної Ради представляє генпрокурор.

Верховна Рада України почала розгляд питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності співголови фракції “Опозиційний блок” Олександра Вілкула.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне подання з трибуни ВР представляє генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня Комітет Верховної Ради з питань Регламенту та організації роботи парламенту визнав законним подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Вілкула і направив до ВР висновок, в якому містяться певні зауваження щодо якості подання.

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За даними прокуратури, Вілкул на посаді голови Дніпропетровської ОДА упродовж 2011-2012 років видав розпорядження про незаконну зміну цільового призначення земельних ділянок загальною площею понад 66 га.

На засіданні комітету Луценко представив докази слідства щодо незаконної передачі земельних ділянок в оренду Орджонікідзевському гірничо-збагачувальному комбінату та підприємству «Арт ленд».

Комітет взяв до уваги, що генпрокурор в рамках кримінального провадження проведе додаткову перевірку статусу земельних ділянок, про які йдеться у епізоді подання щодо Орджонікідзевського ГЗК. Що стосується земель підприємства «Арт ленд», то буде проведена перевірка щодо того, чи докази, які були озвучені, не базуються на свідченнях, які були здобуті в незаконний спосіб.

Вілкул та його адвокат Олексій Баганець заявляють, що суд незаконно надав дозвіл на прослуховування телефона депутата, оскільки на це не було дозволу парламенту, тому докази отримані незаконним шляхом.