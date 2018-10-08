За словами генпрокурора, передача сільськогосподарських земель комбінату - це один з двох епізодів незаконних дій Вілкула на посаді голови Дніпропетровської ОДА, які фігурують у зазначеному поданні.

Дії нинішнього співголови парламентської фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо передачі в оренду Орджонікідзевському гірничо-збагачувальному комбінату земельних ділянок призвели до завдання збитків на суму 480 тис. грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту і організації роботи парламенту, представляючи подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вілкула.

«Протиправні дії Вілкула щодо незаконної передачі в оренду земельних ділянок з відповідними кадастровими номерами, відповідно до методики визначення розміру шкоди, призвели до завдання збитків державі на суму 480 тис. грн, шляхом зняття грунтового покрову родючого шару грунту із земельних ділянок, внаслідок проведення робіт без оформлення відповідного дозволу, що більше ніж у 250 разів перевищує податковий мінімум доходів громадян», - зазначив Луценко.

При цьому він додав, що передача сільськогосподарських земель комбінату - це один з двох епізодів незаконних дій Вілкула на посаді голови Дніпропетровської ОДА, які фігурують у зазначеному поданні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 жовтня, Регламентний комітет розглядає внесене 18 вересня Луценком подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності співголови фракції «Опоблок» Вілкула.

За даними прокуратури, колишній голова Дніпропетровської ОДА Вілкул протягом 2011-2012 років видав розпорядження про незаконну зміну цільового призначення земельних ділянок загальною площею понад 66 га.

Луценко очікує, що ВР розгляне подання про притягнення до кримінальної відповідальності Вілкула 16 жовтня.