Луценко назвав професіоналом свого колишнього адвоката, який тепер захищає Вілкула

Сьогодні Олександр Вілкул прийшов на засідання Регламентного комітету з адвокатом Олексієм Баганцем, який захищав Луценка під час кримінального переслідування за часів Януковича.

Генеральний прокурор Юрій Луценко добре ставиться до того факту, що його колишній адвокат Олексій Баганець нині захищає народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула.

Читайте такожДії Вілкула щодо передачі в оренду земель Орджонікідзевському ГЗК завдали 480 тисяч гривень збитків - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам на брифінгу після засідання Регламентного комітету парламенту, на якому розглядалось подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Вілкула.

Так, на запитання журналістів, як він ставиться до того, що адвокатом Вілкула є його колишній захисник, Луценко відповів: «Добре ставлюся, бо адвокати, так само як і лікарі, мають обслуговувати будь-кого в разі звернення до них. Пан Баганець є дуже професійним захисником, тому я впевнений, що і досудове слідство, і судове слідство буде відбуватися під його пильним оком. А значить забезпечить законність прийнятих рішень і досудового слідства, і судового».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 жовтня, Вілкул прийшов на засідання Регламентного комітету з адвокатом Олексієм Баганцем, який захищав Луценка під час кримінального переслідування за часів екс-президента України Віктора Януковича.

Комітет визнав законним подання ГПУ про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Олександра Вілкула та направив свій висновок парламенту.