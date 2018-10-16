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Росія перекидає до Азовського моря два військові кораблі

15:28, 16 жовтня 2018
Політика
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Обидва кораблі прибудуть до Азовського моря після 20 жовтня \ УНІАН

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Про це повідомляє "Український мілітарний портал". Зазначається, що 10 жовтня у Чебоксарському водосховищі неподалік Нижнього Новгороду за переходом з Архангельську було помічено військовий корабель "Кизляр", а наступного дня цим же шляхом почав йти ще один корабель "Сиктивкар".

Очікується, що обидва кораблі прибудуть до Азовського моря після 20 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що українські військові готуються до навчань в Азовському морі. Крім цього, Україна зведе військову базу на Азовському морі для протидії РФ. Україна вже наростила в цьому районі повітряні, наземні, морські та артилерійські сили. 

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Теги: #Росія#кораблі#Азовське море