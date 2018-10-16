Росія перекидає до Азовського моря два військові кораблі

Вони прибудуть до місця дислокації після 20 жовтня.

Росія продовжує збільшувати чисельність своїх кораблів в Азовському морі, направивши туди додатково ще два військових кораблі.

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Про це повідомляє "Український мілітарний портал". Зазначається, що 10 жовтня у Чебоксарському водосховищі неподалік Нижнього Новгороду за переходом з Архангельську було помічено військовий корабель "Кизляр", а наступного дня цим же шляхом почав йти ще один корабель "Сиктивкар".

Очікується, що обидва кораблі прибудуть до Азовського моря після 20 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що українські військові готуються до навчань в Азовському морі. Крім цього, Україна зведе військову базу на Азовському морі для протидії РФ. Україна вже наростила в цьому районі повітряні, наземні, морські та артилерійські сили.