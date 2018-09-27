Порошенко звинуватив Росію у намаганні окупувати Азовське море

Президент України заявив, що світ має змусити РФ припинити незаконні дії з блокування міжнародної морської навігації у Керченській протоці.

Президент України Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту посилити санкції проти Російської Федерації через блокування Росією судноплавства в Азовському морі.

Про це президент України заявив під час виступу на загальних дебатах 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

"Саме відсутність відповідного покарання призводить до того, що після Грузії настала черга України, після Литвиненко – Скрипалів, після Аллепо – Ідлібу…", - заявив президент.

"Кремль не має наміру зупинятися на цьому. Після окупації Криму, його мішенню сьогодні є окупація Азовського моря. Незаконно побудувавши міст через Керченську протоку, Росія почала систематично порушувати свободу міжнародної навігації через Керченську протоку як для українських, так і для іноземних суден", - наголосив Порошенко.

"Такі грубі порушення мають бути припинені як незаконні, у тому числі в рамках Конвенції ООН з морського права. Вони мають отримати рішучу відповідь, включаючи посилення санкційної політики та інші цілеспрямовані заходи", - наголосив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, на Азовському морі, де тривають провокації з боку російських прикордонників, до кінця 2018 року планується створення військово-морської бази Військово-морських сил Збройних сил України, що створить умови для відсічі агресивним діям Російської Федерації в цьому регіоні.

Російські прикордонники почали оглядати іноземні та українські судна, які прямують з/до українських портів, з другої половини квітня.

У Державній прикордонній службі зазначають, що Україна є заручником ситуації з 2004 року, а саме - Угоди про співробітництво між Україною та РФ в Азовському морі і Керченській протоці, яка визначає Азовське море як море внутрішнього користування двох держав. Таким чином, як російські, так і українські прикордонники можуть оглядати ті судна, які, на їхню думку, викликають якісь підозри.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що військово-політичне керівництво РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для подальшої експансії.