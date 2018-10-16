Депутат Колєсніков заявляє, що не збирається тікати з України

За словами Колєснікова, справа проти нього - це одна з ланок у фальшуванні справ для набирання балів влади у виборчій кампанії.

Народний депутат з фракції "Опозиційний блок" Дмитро Колєсніков заявляє, що не збирається тікати з України і переховуватися від правоохоронних органів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання парламенту, де розглядається подання Генеральної прокуратури про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності.

"Після зміни влади я не втік з України, я не переховувався від правоохоронних органів і не збираюся цього робити і зараз", - сказав він.

Колєсніков додав, що виборча кампанія в Україні уже фактично розпочалася. "На жаль, вона відбувається у безпосередній участі правоохоронної системи — вони свідомо намагаються фальшувати справи, які дискредитують опозиційних політиків, і набрати бали перед виборцями, пред’явивши суспільству перемогу над неіснуючою зрадою", - наголосив депутат.

Колєсніков зазначив, що такі подання генерального прокурора і ряду народних депутатів мають за мету "зробити парламент максимально слухняним, нагадавши народним депутатам про те, що Дамоклів меч вибіркового правосуддя може висіти над кожним з нас".