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Комітет Ради відкрив шлях до зняття недоторканності з нардепа від "Опоблоку" Колєснікова

13:33, 08 жовтня 2018
Політика
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Луценко чекає, що парламент розгляне подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Колєснікова 16 жовтня / фото УНІАН

Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи ВРУ направив парламенту свій висновок щодо подання Генеральної прокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Дмитра Колєснікова з низкою застережень.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Регламентного комітету перший заступник голови комітету Павло Пинзеник зазначив, що пропонується постановити висновок, який буде направлений на розгляд ВР разом з поясненнями Колєснікова для розгляду по суті.

«Ми доходимо висновку, що подання... є законним, оскільки ініційоване і подане належним суб'єктом подання», - сказав Пинзеник.

Водночас, він зауважив, що буде здійснено детальний аналіз самого тексту подання та аргументів, які були озвучені в ході засідання, звернувши окрему увагу на те, що «у нас виникають певні застереження щодо відсутності чи наявності доказів, які б підтверджували, в чому саме полягає умисел в діях народного депутата Колєснікова».

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Крім того, додав перший заступник голови комітету, існують застереження щодо «даних, які б засвідчували відсутність у поданні інформації стосовно вартості, за якою зазначені об'єкти були відчужені територіальною громадою на користь третіх осіб».

Також, за його словами, є застереження щодо того, яким чином судово-оціночна, будівельна і будівельно-технічна експертизи пов'язані з діями Колєснікова.

«Будуть там і інші застереження. Вони будуть викладені в самому тексті висновку», - підсумував Пинзеник.

Члени комітету затвердили такий висновок своїм голосуванням.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 жовтня, Регламентний комітет ВР розглядає внесене 18 вересня до парламенту подання генерального прокурора Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з «Опоблоку» Дмитра Колєснікова.

За даними прокуратури, Колєсніков здійснив на посаді голови Державного агентства з управління державними корпоративними правами та майном певні дії, внаслідок чого стало можливим відчуження об'єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості імені Я.Осади» в Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв. метрів.

За словами генпрокурора, ринкова вартість майна на момент відчуження становила понад 16 млн грн.

Луценко чекає, що парламент розгляне подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Колєснікова 16 жовтня.

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Теги: #Рада#зняття недоторканності