Луценко: підозра нардепу Колєснікову "фактично готова"

Під час засідання Регламентного комітету ВР генпрокурор повідомив, що у слідства є покази свідка, які вказують на умисність дій Колєснікова, але відмовився називати його ім’я.

Текст підозри народному депутату України фракції "Опозиційний блок" Дмитру Колєснікову фактично готовий для вручення йому після зняття депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам під час брифінгу заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Зокрема, його запитали, коли Колєснікову вручатимуть підозру - одразу після зняття депутатської недоторканності чи після додаткового збору доказової бази.

“Я не виключаю ні того, ні іншого варіанту. Підозра фактично готова, але певні слідчі дії були б незайвими. Якщо говорити відверто, то, звичайно ніхто не збирається прослуховувати народного депутата зараз — це вочевидь є безперспективною справою, але вивчити його телефонні з’єднання в період, який ми досліджуємо, зробити ще декілька законом дозволених слідчо-оперативних дій, також є потрібним”, - заявив він.

При цьому генпрокурор зазначив, що слідчі підуть на те, аби одразу вручити підозру депутату після зняття недоторканності.

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“Думаю, що в даному випадку, маючи на руках рішення суду (рішення Верховного суду України щодо незаконності відчуження двох корпусів держпідприємства “Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості” - УНІАН), багато показів свідків, експертиз тощо, ми підемо на те, щоб пред’явити підозру, провести декілька слідчо-оперативних дій і зрештою, я вважаю, що тут справа не буде довгою. Головні етапи, які завжди нас стримують, це замовлення експертиз. Тут фактично всі експертизи проведені. Якщо в слідчих виникне необхідність їх провести, вони вже не будуть такими глобальними”, - сказав Луценко.

Варто зазначити, що під час засідання Регламентного комітету ВР генпрокурор повідомив, що у слідства є покази свідка, які вказують на умисність дій Колєснікова, але відмовився називати його ім’я.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 жовтня, Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи ВРУ направив парламенту свій висновок щодо подання Генеральної прокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Дмитра Колєснікова з низкою застережень.

За словами першого заступника голови комітету Павла Пинзеника, комітет дійшов висновку, що подання є законним.

Водночас він зауважив, що буде здійснено детальний аналіз самого тексту подання та аргументів, які були озвучені в ході засідання, звернувши окрему увагу на те, що «у нас виникають певні застереження щодо відсутності чи наявності доказів, які б підтверджували, в чому саме полягає умисел в діях народного депутата Колєснікова».

Крім того, додав перший заступник голови комітету, існують застереження щодо «даних, які б засвідчували відсутність у поданні інформації стосовно вартості, за якою зазначені об'єкти були відчужені територіальною громадою на користь третіх осіб».

Також, за його словами, є застереження щодо того, яким чином судово-оціночна, будівельна і будівельно-технічна експертизи пов'язані з діями Колєснікова.

За даними прокуратури, Колєсніков здійснив на посаді голови Державного агентства з управління державними корпоративними правами та майном певні дії, внаслідок чого стало можливим відчуження об'єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості імені Я.Осади» в Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв. метрів.

За словами генпрокурора, ринкова вартість майна на момент відчуження становила понад 16 млн грн.

Луценко чекає, що парламент розгляне подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Колєснікова 16 жовтня.