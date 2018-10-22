Клімкін прокоментував заяву про вихід США з ракетного договору

Глава МЗС наголосив, що США дають РФ зрозуміти, що «гібридне» невиконання зобов’язань не буде більше толеруватися.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про розуміння щодо виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої далекосяжності.

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Про це голова українського зовнішньополітичного відомства повідомив у мікроблозі Twitter. "З розумінням ставлюся до наміру США вийти з договору про РСМД. Росії дають знати, що «гібридне» невиконання нею своїх зобов’язань не буде більше толеруватися. Архітектура стратегічної стабільності має бути прозорою, чесною та ефективною", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про намір США вийти з договору з Росією про ракети середньої і меншої дальності.

Трамп підкреслив, що Росія порушила умови цього договору, однак не став вдаватися в подробиці. Договір покликаний сприяти обороні США і їх союзників у Європі і на Далекому Сході. Він забороняє США і Росії зберігати, виробляти та випробовувати крилаті ракети наземного базування з радіусом дії від 300 до 3400 миль.

2 жовтня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Росія порушує Договір по РСМД, і в Альянсі знають про нову російську ракетну систему 9М729.