Омбудсмену РФ можуть знову заборонити в'їзд до України через відвідування Керчі
Російському обмудсмену Тетяні Москальковій можуть заборонити в'їзд на тереторію України через її візит до Керчі.
Про це повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Вона зазначила, що пропонувала Москальковій разом відвідати анексований Крим через теракт у керченському коледжі, але російський омбудсмен пропозицію проігнорувала і приїхала до Керчі, порушивши українське законодавство.
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"Омбудсман РФ приїхала сьогодні в Керч, черговий раз порушивши правила перетину українського кордону. За такі дії їй було заборонено в’їжджати до України. Обмеження були зняті Президентом України задля виконання домовленостей з Президентом РФ щодо взаємних та синхронних відвідувань ув’язнених. Порушення законодавства України Омбудсманом РФ може спричинити нову заборону в’їзду її до України та поставити під загрозу взаємні відвідування", - написала Денісова.
Як повідомляв УНІАН, 9 червня під час телефонної розмови президент України Петро Порошенко і президент РФ Володимир Путін домовилися, що омбудсмени України і Росії Денісова і Москалькова відвідають українців і росіян, ув‘язнених в обох країнах. Для цього Порошенко скасував заборону на в'їзд Москалькової до України. При цьому домовленості щодо відвідування політв'язнів не були виконані з російської сторони.