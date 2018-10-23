Омбудсмену РФ можуть знову заборонити в'їзд до України через відвідування Керчі

Денісова пропонувала Москальковій разом відвідати анексований Крим через теракт у керченському коледжі, але російський омбудсмен пропозицію проігнорувала і приїхала до Керчі, порушивши українське законодавство.

Російському обмудсмену Тетяні Москальковій можуть заборонити в'їзд на тереторію України через її візит до Керчі.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Вона зазначила, що пропонувала Москальковій разом відвідати анексований Крим через теракт у керченському коледжі, але російський омбудсмен пропозицію проігнорувала і приїхала до Керчі, порушивши українське законодавство.

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"Омбудсман РФ приїхала сьогодні в Керч, черговий раз порушивши правила перетину українського кордону. За такі дії їй було заборонено в’їжджати до України. Обмеження були зняті Президентом України задля виконання домовленостей з Президентом РФ щодо взаємних та синхронних відвідувань ув’язнених. Порушення законодавства України Омбудсманом РФ може спричинити нову заборону в’їзду її до України та поставити під загрозу взаємні відвідування", - написала Денісова.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня під час телефонної розмови президент України Петро Порошенко і президент РФ Володимир Путін домовилися, що омбудсмени України і Росії Денісова і Москалькова відвідають українців і росіян, ув‘язнених в обох країнах. Для цього Порошенко скасував заборону на в'їзд Москалькової до України. При цьому домовленості щодо відвідування політв'язнів не були виконані з російської сторони.