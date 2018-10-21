РосТБ показало страшне відео масового вбивства у керченському коледжі

На представлених кадрах можна бачити, як стрілець вбиває з рушниці викладача та одного із студентів.

Російський телеканал опублікував відео з камер спостереження політехнічного коледжу в окупованій Керчі, на якому відзняті усі подробиці нападу студента Владислава Рослякова на учнів та викладачів.

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На представлених кадрах можна бачити, як Росляков заходить до будівлі коледжу через вхід, що не охороняється. З собою він приніс сумку та рюкзак. Вірогідно, в сумці він ніс рушницю, а в рюкзаку – вибуховий пристрій.

Далі можна бачити, як під час перерви Росляков виходить з буфету вже без рюкзака. Після цього стався вибух. На наступних кадрах можна бачити, як стрілець вбиває з рушниці викладача та одного зі студентів.

Відео містить шокуючі кадри і не рекомендується до перегляду дітям та людям зі слабкою психікою.

Нагадаємо, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. В результаті події загинули 21 людина, близько 50 були госпіталізовані.