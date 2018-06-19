Денісова констатувала невиконання домовленостей щодо відвідувань українських політв'язнів в РФ

Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що 18 червня узгодила з російським омбудсменом Тетяною Москальковою всі питання стосовно відвідування українців і росіян, ув‘язнених в обох країнах, однак сьогодні її знову запросили на переговори.

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова констатувала невиконання домовленостей щодо відвідувань українських політв'язнів у Російській Федерації.

Про це вона написала сьогодні у Facebook.

"Відповідно до наших попередніх домовленостей, які були на вечір 18-го червня, українською стороною було зроблено все можливе для мінімальних пересувань і максимального комфорту візитів Тетяни Москалькової до тих осіб, яких вона хотіла відвідати. В першу чергу, це Кирило Вишинський. Відбулися домовленості з усіма органами, які впливають на те, щоб переправити Вишинського в київський СІЗО. Такі згоди отримані від СБУ, під слідством якого знаходиться Вишинський, від слідчого, який веде його справу, і про супровід його в місто Київ домовилися з МВС.

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Я, в свою чергу, в цей час їду до Лабитнанги, зустрічаюсь із Уповноваженим з прав людини Ямало-Ненецького автономного округу. Він супроводжує нас до колонії, де синхронно - ми об 11 годині, Тетяна Москалькова о 9 годині ранку (вона за київським часом, ми за місцевим часом) входимо одночасно в колонії. Ми відвідуємо Олега Сенцова, вона Кирила Вишинського. Більше того, ми даємо їй можливість відвідати Максима Одинцова і Олександра Баранова. А вже після її повернення в Москву ми плануємо спільне відвідування Романа Сущенка. Потім вже подальші кроки по відвідуванню мною Челябінська, де знаходиться Станіслав Клих і Олександр Кольченко. Потім відвідати Миколу Карпюка у Володимирі, пізніше здійснити візит в Ростов і Крим", - повідомила омбудсмен.

Вона додала, що такі домовленості були станом на вчора, 18 червня, але її знову запросили на переговори.

«Я знову змушена констатувати, що Тетяна Москалькова не приймає рішення, а лише артикулює те, що їй доручили донести. Мене знову запросили на переговори. Я їду, але..." - написала Денісова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уповноваженого, вона наголосила, що ані міжнародні конвенції, ані законодавство РФ російською стороною не виконуються.

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Крім того, омбудсмен підкреслила, що в Україні не мають достовірної інформації про стан здоров’я українських політв’язнів, які оголосили голодування.

«Заяви Росії про те, що голодуючі Олег Сенцов, Володимир Балух, Станіслав Клих та Олександр Шумков почуваються добре, також досі не підтверджені жодними документами», - сказала Денісова.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня під час телефонної розмови президент України Петро Порошенко і президент РФ Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени України і Росії Денісова і Москалькова відвідають українців і росіян, ув‘язнених в обох країнах.

За підсумками останньої зустрічі глав МЗС країн «нормандської четвірки» 12 червня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що омбудсмени України і РФ розробляють «дорожню карту» щодо звільнення ув’язнених осіб.

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13 червня Денісова вирушила до РФ. Вона мала намір найперше відвідати в колонії на Ямалі незаконно засудженого режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня.

Того ж дня Москалькова стверджувала, що Денісова вирушила в колонію до Сенцова з «особистої ініціативи», і її візит не був узгоджений.

Пізніше стало відомо, що омбудсмени домовилися зустрітись у Москві 18 червня, щоб обговорити умови відвідування ув'язнених, яких тримають у Росії і Україні.

16 червня Денісову не пустили до незаконно засудженого в Росії українця Миколи Карпюка, який утримується у в’язниці у місті Володимир.

18 червня Денісовій не дозволили побачення з незаконно засудженим українським журналістом Романом Сущенком.