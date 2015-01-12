У МЗС Німеччини заявили, що зустріч в "нормандському форматі" в Астані під загрозою зриву

Про це заявив речник міністерства закордонних справ Німеччини Мартин Шефер, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агенцію AFP.

За словами представника МЗС ФРН, враховуючи "невирішені ключові проблеми", за час, що залишився, "практично неможливо провести ґрунтовну підготовку" до зустрічі. Речник німецького МЗС також зазначив, що якщо на вечірньому засіданні міністрів закордонних справ у Берліні буде узгоджено конкретні кроки, то "дата не матиме значення".

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Крім того, Шефер зазначив, що на зустрічі міністрів у Берліні буде здійснена ще одна спроба досягти згоди щодо питань проведення демаркаційної лінії між українською армією та сепаратистами на Донбасі, відведення важкого озброєння та дотримання режиму перемир’я, оскільки внаслідок сутичок продовжують гинути люди.

Питання участі в зустрічі президента Росії Володимира Путіна також ще не вирішено, оскільки зараз продовжується підготовка на експертному рівні. Про це заявив його речник Дмитро Песков газеті "Ведомости".

Нагадаємо, зараз міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії проводять зустріч у Берліні, де обговорюють ситуацію в Україні.