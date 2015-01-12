У Берліні почалась зустріч в "нормандському форматі" по Донбасу

Як повідомляє Радіо Свобода, зустріч відбувається за кілька днів до можливих переговорів лідерів цих чотирьох країн у столиці Казахстану Астані.

10 січня канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила президенту РФ Володимиру Путіну, що для проведення зустрічі в Астані потрібний прогрес у реалізації домовленостей, досягнутих у Мінську у вересні.

Читайте такожКлімкін прибув до Берліна на зустріч в "нормандському форматі"

Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що поїде до Астани тільки за умови, що є шанс на просування у подоланні кризи.

За останніми даними ООН, вже понад 4800 людей загинули від квітня 2014 року внаслідок боїв на сході України.