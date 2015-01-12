У Берліні почалась зустріч в "нормандському форматі" по Донбасу
18:24, 12 січня 2015Політика
707 0
Міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії проводять зустріч у Берліні, де обговорюють ситуацію в Україні.
REUTERS
Як повідомляє Радіо Свобода, зустріч відбувається за кілька днів до можливих переговорів лідерів цих чотирьох країн у столиці Казахстану Астані.
10 січня канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила президенту РФ Володимиру Путіну, що для проведення зустрічі в Астані потрібний прогрес у реалізації домовленостей, досягнутих у Мінську у вересні.
Читайте такожКлімкін прибув до Берліна на зустріч в "нормандському форматі"
Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що поїде до Астани тільки за умови, що є шанс на просування у подоланні кризи.
За останніми даними ООН, вже понад 4800 людей загинули від квітня 2014 року внаслідок боїв на сході України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter