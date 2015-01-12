У Берліні почалась зустріч в "нормандському форматі" по Донбасу

18:24, 12 січня 2015
Політика
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Міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії проводять зустріч у Берліні, де обговорюють ситуацію в Україні.

REUTERS

Як повідомляє Радіо Свобода, зустріч відбувається за кілька днів до можливих переговорів лідерів цих чотирьох країн у столиці Казахстану Астані.

10 січня канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила президенту РФ Володимиру Путіну, що для проведення зустрічі в Астані потрібний прогрес у реалізації домовленостей, досягнутих у Мінську у вересні.

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Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що поїде до Астани тільки за умови, що є шанс на просування у подоланні кризи.

За останніми даними ООН, вже понад 4800 людей загинули від квітня 2014 року внаслідок боїв на сході України.

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