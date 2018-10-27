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Порошенко призначив нового керівника ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях

14:28, 27 жовтня 2018
Політика
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Порошенко призначив нового керівника ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях \ УНІАН

Президент Петро Порошенко призначив Олександра Карпенка начальником Головного управління Служби безпеки України (СБУ) в Донецькій і Луганській областях.

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Відповідний указ № 347/2018 від 26 жовтня опубліковано на сайті глави держави.

"Призначити Карпенка Олександра Івановича начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях", - йдеться в указі.

До цього полковник Карпенко обіймав посаду заступника начальника Донецького УСБУ.

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Теги: #СБУ#Петро Порошенко