Порошенко призначив нового керівника ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях
14:28, 27 жовтня 2018Політика
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До цього полковник Карпенко обіймав посаду заступника начальника Донецького УСБУ.
Порошенко призначив нового керівника ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях \ УНІАН
Президент Петро Порошенко призначив Олександра Карпенка начальником Головного управління Служби безпеки України (СБУ) в Донецькій і Луганській областях.
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Відповідний указ № 347/2018 від 26 жовтня опубліковано на сайті глави держави.
"Призначити Карпенка Олександра Івановича начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях", - йдеться в указі.
До цього полковник Карпенко обіймав посаду заступника начальника Донецького УСБУ.
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