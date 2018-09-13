Порошенко виключив зі складу Нацради реформ Насірова, Гонтареву і Данилюка

Президент ввів до складу Нацради реформ в.о. міністра фінансів Оксану Маркарову, заступника глави Адміністрації президента Сергія Марченка та главу НБУ Якова Смолія.

Президент України Петро Порошенко ввів до складу Національної ради реформ в.о. міністра фінансів Оксану Маркарову, заступника глави Адміністрації президента Сергія Марченка та главу Національного банку Якова Смолія.

Про це йдеться в указі №281/2018, опублікованому на сайті глави держави.

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«Увести до складу членів Національної ради реформ, які беруть участь в її роботі з усіх питань, таких осіб: Маркарову Оксану Сергіївну - першого заступника міністра фінансів України; Марченка Сергія Михайловича - заступника глави Адміністрації президента України, поклавши на нього виконання обов'язків секретаря Національної ради реформ; Смолія Якова Васильовича - голову Національного банку України (за згодою)", - зазначається в документі.

Крім того Порошенко цим указом виводить зі складу членів Національної ради реформ Бориса Ложкіна, увільнивши його від виконання обов’язків заступника голови Національної ради реформ, Дмитра Шимківа, увільнивши його від виконання обов'язків секретаря Національної ради реформ, екс-главу НБУ Валерію Гонтареву, екс-міністра фінансів Олександра Данилюка, Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову, екс-керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова та народного депутата Сергія Рибалку.