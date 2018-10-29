Імперські амбіції Москви є очевидними для кожного - президент Польщі

Анджей Дуда нагадав, що за останні 10 років Росія двічі насильно змінила європейські кордони.

Імперські амбіції Москви є очевидними для кожного, тому необхідно зміцнювати східний фланг НАТО.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв’ю для "Bild am Sonntag", передає Польське радіо.

На питання про те, "наскільки небезпечним" є президент Росії у зв'язку із загрозами, які для Польщі та інших країн східної частини ЄС становить Росія, Дуда зазначив: "За останні 10 років Росія двічі насильно змінила європейські кордони".

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"У 2008 році вона напала на Грузію, а в 2014 році - на Україну. В обох випадках юридичні кордони обох країн до цього часу не відновлені. Світлої пам’яті президент Лєх Качинський передбачив розвиток ситуації. У 2008 році, в Тбілісі (...) він сказав, цитую: нині Грузія, завтра Україна, післязавтра країни Балтії, а згодом, можливо, прийде час на мою країну, на Польщу", - сказав Анджей Дуда.

"Сьогодні імперські амбіції Москви є очевидними для кожного. Тому ми повинні зміцнювати східний фланг НАТО", - підкреслив він.

Анджей Дуда підкреслив, що ключем у НАТО є солідарність, спільна відповідальність і витрати. Коментуючи співпрацю з Німеччиною, президент Польщі підкреслив, що "безпека - це також енергетична безпека", а отже, "ми також очікуємо солідарності тут".

Нагадаємо, раніше президент Польщі нагадав країнам-членам ООН про порушення Будапештського меморандуму.