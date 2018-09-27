Президент Польщі нагадав Радбезу ООН про порушення Будапештського меморандуму

Президент Польщі висловив жаль з приводу погіршення умов міжнародної безпеки в Центрально-Східній Європі та порушення Будапештського меморандуму.

Президент Польщі нагадав країнам-членам ООН про порушення Будапештського меморандуму.

Про це Анджей Дуда заявив під час свого виступу на форумі Ради Безпеки ООН, пише Польске Радіо.

В ході свого виступу Дуда критикував використання хімічної зброї та закликав міжнародне співтовариство прийняти рішучі заходи в цьому питанні. Президент висловився за використання міжнародних механізмів для запобігання розповсюдження зброї масового знищення.

Президент Анджей Дуда висловив жаль з приводу ситуації у галузі безпеки в світі. Він вказав на регіональні напруження та розпад контрольних механізмів щодо розповсюдження ядерної та хімічної зброї.

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Не називаючи прямо Росію Анджей Дуда засудив атаки з використанням хімічної зброї «певними країнами» як помсту проти своїх громадян за кордоном. Президент Польщі вважає таку діяльність кримінальною. «Злочинців слід судити» - заявив Анджей Дуда.

Президент Польщі також висловив жаль з приводу погіршення умов міжнародної безпеки в Центрально-Східній Європі та порушення Будапештського меморандуму.

"Для довіри до міжнародного співтовариства важливим є дотримання зобов'язань і обов'язків, які ми взяли на себе. У цьому контексті, із сумом хотів би згадати про ситуацію в сфері безпеки в нашому регіоні - Центральній та Східній Європі. Лише протягом останніх кількох років ми стали свідками чіткого порушення Будапештського меморандуму, який гарантував територіальну цілісність України в обмін на мирне і добровільне ядерне роззброєння. Ми також чули про використання ядерної зброї для припинення звичайних конфліктів. Настільки ж тривожним було розгортання зброї подвійного значення поблизу наших кордонів. Всі ці дії значною мірою сприяли погіршенню ситуації з безпекою", - цитує Анджея Дуду офіційний сайт президента Польщі.

Довідка УНІАН. У 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї. Після цього в 1994 році Україна, США, Росія та Велика Британія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки. Згідно з Меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від загрози силою, її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.

Згодом дві інші ядерні держави - Китай та Франція - висловили аналогічні гарантії Україні у формі заяв.

Однак Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.