Клімкін про відносини України з Польщею: конфлікту немає, але є емоційний контекст

Голова МЗС закликав політиків не спекулювати історією і виважено підходити до розв'язання історичних питань.

Відносини України і Польщі - доволі добрі, про конфлікт між країнами не йдеться.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час виступу у Львові, передаэ «Європейська правда».

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"У нас немає конфлікту, але є емоційний контекст. Часто ця емоційність ґрунтується на історичних подіях. Польські політики прагнуть розставити всі крапки над "і", лише ґрунтуючись на своєму баченні історичних подій. Історія – складна штука. Спільна історія – ще складніша", - сказав очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Клімкін закликав політиків не спекулювати історією і виважено підходити до вирішення історичних питань.

"Там, де йдеться про історію, немає місця емоціям. Я намагаюся донести польським колегам, що держава не може відповідати за злочини окремих воєнізованих загонів, непідконтрольних державі. Ставити знак рівності між окремими загонами – це маразм, це не відповідає ані історичній правді, ані реальності. Політики не мають спекулювати історією. Політика – це для сучасності і майбутнього, а історію потрібно залишити для науковців. Для держави важливо дивитися вперед, а не у минуле", - пояснив він.