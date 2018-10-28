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Клімкін відреагував на трагічну стрілянину у Піттсбурзі

00:47, 28 жовтня 2018
Політика
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Павло Клімкін / REUTERS

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття постраждалим від трагічної стрілянини в американському Піттсбурзі у штаті Пенсильванія.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Twitter.

«Мої думки та співчуття пов’язані з тими, хто постраждав від смертоносної стрільби в Піттсбурзі. Це більше, аніж трагедія. Світ повинен бути об'єднаним проти такого боязкого антисемітського насильства та ненависті», – написав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, у Піттсбурзі в штаті Пенсільванія у США чоловік влаштував стрілянину у синагозі. Зловмисник після двогодинної спецоперації поліції здався правоохоронцям.

За останніми даними у ЗМІ, загинули 11 осіб.

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Теги: #Піттсбург#Павло Клімкін