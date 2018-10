Клімкін відреагував на трагічну стрілянину у Піттсбурзі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття постраждалим від трагічної стрілянини в американському Піттсбурзі у штаті Пенсильванія.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Twitter.

«Мої думки та співчуття пов’язані з тими, хто постраждав від смертоносної стрільби в Піттсбурзі. Це більше, аніж трагедія. Світ повинен бути об'єднаним проти такого боязкого антисемітського насильства та ненависті», – написав Клімкін.

My thoughts and sympathy are with those affected by deadly shooting in #Pittsburgh. Beyond heartbreaking. World must stand united against such cowardly anti-semitic violence and hatred.