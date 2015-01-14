Порошенко обговорив з Олландом і Меркель кроки врегулювання ситуації на Донбасі

Як передає прес-служба глави держави, Петро Порошенко провів телефонну розмову з Ангелою Меркель і Франсуа Олландом.

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Лідери Франції та Німеччини висловили співчуття з приводу трагедії під Волновахою, в результаті якої загинули мирні люди.

"Співрозмовники обговорили подальші кроки на шляху до врегулювання конфлікту на Донбасі і підтвердили, що воно може бути досягнуто завдяки повному виконанню всіх пунктів мінських угод. Зокрема, було наголошено на важливості виходу на лінію зіткнення, яка закріплена в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року, та відведення військової техніки. При цьому президент України зазначив, що цей процес повинен супроводжуватися дієвим і гарантованим режимом припинення вогню. Сторони також закликали до подальшого звільнення всіх заручників", - сказано в повідомленні.

Глава держави звернув особливу увагу на важкий стан української льотчиці Надії Савченко, яка близько семи місяців перебуває в ув'язненні в Росії і голодує вже 33 дні, протестуючи проти незаконного утримання.

"Президент України закликав міжнародне співтовариство докласти всі зусилля для її звільнення", - підкреслюється в повідомленні.

Петро Порошенко, Ангела Меркель і Франсуа Олланд погодилися, що проведення тристоронньої зустрічі контактної групи в найближчі дні необхідно для практичного обговорення втілення пунктів мінських угод, особливо відносно лінії зіткнення і відведення військової техніки.

"Співрозмовники також заявили про готовність до подальших багатосторонніх переговорів в "нормандському форматі" у разі досягнення прогресу у втіленні мінських угод, проведення засідання тристоронньої контактної групи і результативній зустрічі на рівні міністрів закордонних справ", - підсумовується у повідомленні.