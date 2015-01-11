Олланд провів тристоронню зустріч із Меркель і Порошенком
17:29, 11 січня 2015Світ
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Президент Франції Франсуа Олланд провів тристоронню зустріч із кацлером ФРН Ангелою Меркель і президентом України Петром Порошенком перед маршем єдності в Парижі.
REUTERS
Як повідомили у Єлисейському палаці під час короткої бесіди, яка тривала близько 15 хвилин, сторони обговорили ситуацію в Україні та шляхи врегулювання кризи, передає ТАСС.
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