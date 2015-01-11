Олланд провів тристоронню зустріч із Меркель і Порошенком

Як повідомили у Єлисейському палаці під час короткої бесіди, яка тривала близько 15 хвилин, сторони обговорили ситуацію в Україні та шляхи врегулювання кризи, передає ТАСС.

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