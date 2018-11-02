Експерт розповів, яким чином Порошенко виграє від антиукраїнських санкцій РФ

На думку фахівця, мешканці кремлівських веж знатно підіграли президентові України.

Відомий економіст і політолог, директор "Інституту трансформації суспільства" Олег Соскін висловився з приводу нещодавно введених Кремлем санкцій проти України.

Він заявив про це в ексклюзивному коментар виданню "Главред".

На думку експерта, найбільшим санкційним беніфіціаром/ вигодонабувачем стане український президент Петро Порошенко. "Я вважаю, що виграв Порошенко – йому дуже класно. Він наживається на війні. Як кажуть, для кого війна, а для кого мати рідна. Так от для Порошенка і його клану війна на Донбасі – це "мати рідна", так як він заробляє на цьому гроші", - вважає він.

Причому на думку Соскіна, вигода Порошенко буде мати чітко виражений матеріальний аспект.

Читайте такожПід санкції РФ потрапила майже третина українських нардепів (повний список)

"Він точно виграє від цієї історії, бо зростуть витрати на війну. Він скаже: "Я ж казав, що Росія – це ворог. З нею домовлятися неможливо, тому давайте обмежуйте свободу слова, свободу пересування грошей, людей і так далі". Так що Порошенко виграє в результаті таких дій товариша Медведєва", − підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада Росія ввела санкції проти 322 громадян і 68 компаній з України.

Серед осіб і компаній, які потрапили під санкції, - чиновники Адміністрації президента України, керівники органів виконавчої влади та великих українських підприємств, депутати Верховної Ради VIII скликання, судді Конституційного суду, великі українські підприємці, державні підприємства та юридичні особи, які контролюються найбільшими бізнесменами України.

У відповідній постанові уряду РФ йдеться, що вона спрямована «на протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб з боку України і на нормалізацію двосторонніх відносин». При цьому уряд РФ залишає за собою право скасування запроваджених спеціальних економічних заходів у разі скасування Україною обмежувальних заходів, запроваджених щодо російських громадян і юридичних осіб.