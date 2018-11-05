США закликають притягнути до відповідальності замовників убивства Гандзюк

Посол США в Україні також висловила співчуття родині й друзям Катерини Гандзюк.

США закликають українську владу притягнути до відповідальності замовників убивства активістки Катерини Гандзюк, яка померла у лікарні 4 листопада.

Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович, йдеться в повідомленні на сторінці американського посольства в Twitter.

"Від імені уряду США й американського народу висловлюю свої найглибші співчуття родині й друзям Катерини Гандзюк. Ми вкотре закликаємо українську владу притягнути злочинців до відповідальності, включно з замовниками", - підкреслила посол.

Посол Йованович: від імені уряду США й американського народу висловлюю свої найглибші співчуття родині й друзям Катерини Гандзюк. Ми вкотре закликаємо українську владу притягнути злочинців до відповідальності, включно з замовниками. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 4, 2018

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

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Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Також під домашній арешт відправлені троє підозрюваних в нападі на чиновницю - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня.

Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що Катерина Гандзюк померла після тривалого лікування.

Поліція змінила кваліфікацію нападу на Гандзюк, кваліфікувавши його як закінчений злочин. Розслідування проводиться за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство, скоєне групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення.