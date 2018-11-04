Померла херсонська активістка Гандзюк

У липні на Катерину Гандзюк було вчинено замах.

Чиновниця Херсонської міської ради, громадська активістка Катерина Гандзюк, на яку в липні було вчинено замах, померла у лікарні сьогодні, 4 листопада.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Херсонської міськради Інна Зелена.

Гандзюк померла у віці 33 років.

Пізніше ЗМІ назвали причину смерті Катерини Гандзюк. За попередніми даними джерел InfoResist, у неї обірвався тромб.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю.

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За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб.

У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину.

Також під домашній арешт відправлені троє підозрюваних в нападі на чиновницю - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня.

Останнє звернення Катерина Гандзюк (відео)