Померла херсонська активістка Гандзюк
Чиновниця Херсонської міської ради, громадська активістка Катерина Гандзюк, на яку в липні було вчинено замах, померла у лікарні сьогодні, 4 листопада.
Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Херсонської міськради Інна Зелена.
Гандзюк померла у віці 33 років.
Пізніше ЗМІ назвали причину смерті Катерини Гандзюк. За попередніми даними джерел InfoResist, у неї обірвався тромб.
Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.
Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю.
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За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб.
У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину.
Також під домашній арешт відправлені троє підозрюваних в нападі на чиновницю - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня.