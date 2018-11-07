Порошенко підписав закон про передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату

Закон дозволяє Вселенському патріархату безоплатно постійно користуватися церквою для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій.

Президент України Петро Порошенко підписав закон про передачу Андріївської церкви в користування Вселенському патріархату.

На сторінці закону "Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника "Софія Київська" (№ 9208) на сайті Верховної Ради вказано, що 18 жовтня закон був направлений на підпис президенту, а сьогодні, 7 листопада, "повернуто з підписом від президента".

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Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила внесений президентом закон "Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника "Софія Київська" (№ 9208). Закон передбачає передачу Андріївської церкви в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій.

Речник Української православної церкви Київського патріархату, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) пояснив, що передача Андріївської церкви Вселенському патріархату потрібна для взаємодії української церкви з Константинополем.

Радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко спрогнозував, що реконструкцію Андріївської церкви за потреби можуть прискорити, і вона завершиться раніше, ніж 2020 року.