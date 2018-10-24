Андріївська церква стане "посольством" Вселенського патріархату - УПЦ КП

Речник Української православної церкви Київського патріархату, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) заявив, що передача Андріївської церкви Вселенському патріархату потрібна для взаємодії української церкви з Константинополем.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

Речник УПЦ КП пояснив, що цей крок був зроблений «для того, щоб українська церква взаємодіяла зі Вселенським патріархатом».

«Це було прийняте рішення Константинополя – створити ставропігійну, тобто напряму підпорядковану Вселенському патріарху структуру для взаємодії з церквою, державою, суспільством. Тобто по суті це є церковне посольство», - заявив він.

Архієпископ відзначив, що центр римо-католицької церкви Ватикан має статус держави, тому може створювати свої посольства як держава, а православні церкви такого державного статусу не мають та посольств не можуть створювати.

«Але взаємодія потрібна, і, відповідно, ми позитивно до цього поставилися», - наголосив він.

Архієпископ відзначив, що частина комплексу Андріївської церкви, а саме стилобат, тобто двоповерхова будівля, на якій стоїть Андріївська церква, у 1992 році був переданий до УПЦ КП. «Це приміщення нашою церквою використовувалося, ремонтувалося за свій рахунок. Якщо йдуть розмови про те, що хтось чимось жертвує – то наша церква має реальне відношення до того, що виявляє добру волю, щоб комплекс Андріївської церкви був представництвом Вселенського патріархату», - підкреслив речник УПЦ КП.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Верховна Рада України ухвалила закон «Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника «Софія Київська» (№9208), внесений президентом України. Голова ВР Андрій Парубій підписав зазначений закон і направив на підпис президенту.

Законом встановлено, що Андріївська церква, яка є визначним об’єктом культурної спадщини, пам’яткою архітектури національного значення, як культова споруда, що перебуває у державній власності, передається в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій.