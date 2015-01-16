Портнов має намір оскаржити в суді рішення МВС оголосити його в розшук

Про це Портнов заявив агентству УНІАН, коментуючи інформацію про те, що МВС України оголосило його в розшук.

На питання про те, з чим він пов'язує оголошення його в розшук, Портнов відповів так: «Юридично я це пов'язую з читанням лекцій в університеті. Саме така фабула справи. Повністю сфальсифіковано, доведено українським судом, що сфальсифіковано, пройшов вже апеляційний суд і (рішення) набуло законної сили. Пов'язую з політичною помстою з боку президента України і генерального прокурора, в основі лежить моя гостра критика на їхню адресу».

На уточнююче питання, чи збирається він найближчим часом приїхати в Україну, як мав намір, співрозмовник агентства сказав: «Поки що до Європи приїдемо, а в Україні я вступлю зараз у дуже серйозні судові спори з органами української влади… Зараз я почну в суді оскаржувати кожні дії правоохоронних органів України».

Як повідомляв УНІАН, МВС оголосило Портнова у розшук за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, здійснені повторно або за попередньою змовою групою осіб). Згідно з інформацією, Портнова розшукує Головне управління з боротьби з організованою злочинністю МВС.

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Відповідна інформація розміщена на сайті МВС в розділі «Особи, що переховуються від органів влади».

12 січня старший помічник генерального прокурора з особливих доручень Валерій Карпунцов повідомив, що Генпрокуратура склала повідомлення про підозру Портнову в зловживанні службовим становищем.

13 січня Портнов заявив, що кожна деталь звинувачення Генеральної прокуратури України проти нього не відповідає дійсності і є неправдою.

Довідка УНІАН. У травні 2014 року прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактами здійснення протиправних дій колишнім заступником глави АПУ Портновим.

За даними прокуратури, встановлено, що в червні 2010 року Портнов, використовуючи своє службове становище, незаконно очолив кафедру конституційного права Київського національного університету імені Шевченка, а також заволодів коштами університету.

Крім того, з метою незаконного впливу на судову систему України вже як представник вищого навчального закладу Портнов став членом Вищої ради юстиції.