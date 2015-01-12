ГПУ оголосила про підозру Портнову у зловживанні службовим становищем

Про це повідомив старший помічник генерального прокурора з особливих доручень Валерій Карпунцов на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, зазначив він, головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання колишнім заступником глави АПУ своїм службовим становищем.

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«29.12.2014 у провадженні складено повідомлення про підозру Портнову А.В. у вчиненні кримінального правопорушення», - заявив Карпунцов.

Досудове розслідування триває, додав він.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2014 р. прокуратура Києва зареєструвала кримінальне провадження за фактами вчинення протиправних дій колишнім заступником глави АПУ Портновим.

Як інформувала прес-служба прокуратури, у червні 2010 року Портнов, використовуючи своє службове становище, незаконно очолив кафедру конституційного права Київського національного університету імені Шевченка, а також заволодів коштами університету.

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Крім того, з метою незаконного впливу на судову систему України вже як представник вищого навчального закладу Портнов став членом Вищої ради юстиції.

За цими фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).