Портнов заявив, що "кожна деталь" звинувачення ГПУ не відповідає дійсності
Колишній заступник глави Адміністрації президента України Андрій Портнов заявив, що кожна деталь обвинувачення Генеральної прокуратури України проти нього не відповідає дійсності.
Про це Портнов заявив агентству УНІАН, коментуючи повідомлення про те, що Генеральна прокуратура України оголосила про підозру Портнову у зловживанні службовим становищем.
«Я хотів би сказати: кожна деталь з цього звинувачення не відповідає дійсності, тобто є неправдою», - сказав він, додавши, що пізніше на своїй сторінці в Facebook «детально розбере» повідомлення про підозру.
При цьому Портнов зазначив, що в заяві ГПУ «забули» повідомити один істотний факт - в чому, власне, суть підозри? «А суть підозри полягає в тому, що, будучи завідувачем кафедри конституційного права Національного університету їм. Шевченко, я підкреслюю, нібито привласнив власну зарплату». Тобто, за словами Портнова, нібито він прочитав меншу кількість лекцій, ніж табелював.
У зв'язку з цим він заявив: «Я хочу це спростувати. Незважаючи на те, що це смішне звинувачення після публічних спроб звинуватити (мене) в участі в лютневих подіях на Майдані, влада так і не змогла нічого зробити, тому обмежилися читанням лекцій».
Читайте такожПортнов вдев'яте виграв суд у Генеральної прокуратуриТакож Портнов підкреслив, що «саме це звинувачення стало основою для застосування до мене міжнародних санкцій Радою ЄС», і що «саме цей елемент звинувачення вже кілька разів українськими судовими органами було визнано сфальсифікованим». Портнов зазначив, що відповідні рішення судів «прокуратуру зобов'язали спростувати ці дані», а також повідомити Євросоюзу, що суд визнав «невірогідною» поширену про нього прокуратурою інформацію.
Оголошення ГПУ про підозру Портнов пов'язує з тим, що «рівно через тиждень Рада ЄС повинен був розглянути питання про зняття з мене міжнародних санкцій у зв'язку з фальсифікацією прокуратурою України даних проти мене».
Крім того, дії прокуратури він пов'язує зі своїми критичними публікаціями на адресу президента України Петра Порошенка. «В тому числі, основне - я це пов'язую з тим, що судова реформа, яка запропонована президентом України, більш ніж на 95% повторює чинний закон про судоустрій, який я доповідав у парламенті. Саме критика в цій частині, я думаю, стала підставою для активізації прокуратури. Ну і, можливо, зняття санкцій через тиждень у Раді ЄС».
Читайте такожПортнов не перебуває в розшуку - ЯремаТакож Портнов бачить зв'язок в діях ГПУ з його недавніми заявами про намір приїхати найближчим часом в Україну. «Саме з моєю заявою в найближчі місяці приїхати в Україну я пов'язую спробу пред'явити мені таке безмозке звинувачення для того, щоб зробити неможливим мій приїзд. Я обов'язково прийму рішення, і я, тим не менше, найближчим часом, можливо, прибуду в Україну для того, щоб ми могли юридично позмагатися», - заявив він.
У той же час він підкреслив, що суть того, що він не приїжджає в Україну, полягає не в юридичній площині, а в неодноразових спробах замаху на нього. «На мене вже декілька разів було скоєно замах - один раз в Україні, один раз - у Москві», - сказав він, додавши, що в московському СІЗО вже майже десять місяців сидить підозрюваний у цій справі. Також Портнов повідомив, що 21 січня в Москві у справі про замах на нього почнеться судовий процес, у якому він є потерпілим.
Як повідомляв УНІАН, 12 січня старший помічник генерального прокурора з особливих доручень Валерій Карпунцов на своїй сторінці в Facebook написав, що Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру Портнову.
Зокрема, зазначив Карпунцов, Головним слідчим управлінням Генпрокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню за фактом зловживання колишнім заступником глави АПУ своїм службовим становищем.
«29.12.2014 по виробництву складено повідомлення про підозру Портнову А. В. у вчиненні кримінального правопорушення», - заявив Карпунцов.
Досудове розслідування триває, додав він.
Довідка УНІАН. У травні 2014 р. прокуратура Києва зареєструвала кримінальне провадження за фактами вчинення протиправних дій колишнім заступником глави АПУ Портновим.
Як інформувала прес-служба прокуратури, «у червні 2010 року Портнов, використовуючи своє службове становище, незаконно очолив кафедру конституційного права Київського національного університету імені тараса Шевченка, а також заволодів коштами університету».