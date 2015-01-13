Портнов заявив, що "кожна деталь" звинувачення ГПУ не відповідає дійсності

Про це Портнов заявив агентству УНІАН, коментуючи повідомлення про те, що Генеральна прокуратура України оголосила про підозру Портнову у зловживанні службовим становищем.

«Я хотів би сказати: кожна деталь з цього звинувачення не відповідає дійсності, тобто є неправдою», - сказав він, додавши, що пізніше на своїй сторінці в Facebook «детально розбере» повідомлення про підозру.

При цьому Портнов зазначив, що в заяві ГПУ «забули» повідомити один істотний факт - в чому, власне, суть підозри? «А суть підозри полягає в тому, що, будучи завідувачем кафедри конституційного права Національного університету їм. Шевченко, я підкреслюю, нібито привласнив власну зарплату». Тобто, за словами Портнова, нібито він прочитав меншу кількість лекцій, ніж табелював.

У зв'язку з цим він заявив: «Я хочу це спростувати. Незважаючи на те, що це смішне звинувачення після публічних спроб звинуватити (мене) в участі в лютневих подіях на Майдані, влада так і не змогла нічого зробити, тому обмежилися читанням лекцій».

Читайте такожПортнов вдев'яте виграв суд у Генеральної прокуратуриТакож Портнов підкреслив, що «саме це звинувачення стало основою для застосування до мене міжнародних санкцій Радою ЄС», і що «саме цей елемент звинувачення вже кілька разів українськими судовими органами було визнано сфальсифікованим». Портнов зазначив, що відповідні рішення судів «прокуратуру зобов'язали спростувати ці дані», а також повідомити Євросоюзу, що суд визнав «невірогідною» поширену про нього прокуратурою інформацію.

Оголошення ГПУ про підозру Портнов пов'язує з тим, що «рівно через тиждень Рада ЄС повинен був розглянути питання про зняття з мене міжнародних санкцій у зв'язку з фальсифікацією прокуратурою України даних проти мене».

Крім того, дії прокуратури він пов'язує зі своїми критичними публікаціями на адресу президента України Петра Порошенка. «В тому числі, основне - я це пов'язую з тим, що судова реформа, яка запропонована президентом України, більш ніж на 95% повторює чинний закон про судоустрій, який я доповідав у парламенті. Саме критика в цій частині, я думаю, стала підставою для активізації прокуратури. Ну і, можливо, зняття санкцій через тиждень у Раді ЄС».

Читайте такожПортнов не перебуває в розшуку - ЯремаТакож Портнов бачить зв'язок в діях ГПУ з його недавніми заявами про намір приїхати найближчим часом в Україну. «Саме з моєю заявою в найближчі місяці приїхати в Україну я пов'язую спробу пред'явити мені таке безмозке звинувачення для того, щоб зробити неможливим мій приїзд. Я обов'язково прийму рішення, і я, тим не менше, найближчим часом, можливо, прибуду в Україну для того, щоб ми могли юридично позмагатися», - заявив він.

У той же час він підкреслив, що суть того, що він не приїжджає в Україну, полягає не в юридичній площині, а в неодноразових спробах замаху на нього. «На мене вже декілька разів було скоєно замах - один раз в Україні, один раз - у Москві», - сказав він, додавши, що в московському СІЗО вже майже десять місяців сидить підозрюваний у цій справі. Також Портнов повідомив, що 21 січня в Москві у справі про замах на нього почнеться судовий процес, у якому він є потерпілим.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня старший помічник генерального прокурора з особливих доручень Валерій Карпунцов на своїй сторінці в Facebook написав, що Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру Портнову.

Зокрема, зазначив Карпунцов, Головним слідчим управлінням Генпрокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню за фактом зловживання колишнім заступником глави АПУ своїм службовим становищем.

«29.12.2014 по виробництву складено повідомлення про підозру Портнову А. В. у вчиненні кримінального правопорушення», - заявив Карпунцов.

Досудове розслідування триває, додав він.

Довідка УНІАН. У травні 2014 р. прокуратура Києва зареєструвала кримінальне провадження за фактами вчинення протиправних дій колишнім заступником глави АПУ Портновим.

Як інформувала прес-служба прокуратури, «у червні 2010 року Портнов, використовуючи своє службове становище, незаконно очолив кафедру конституційного права Київського національного університету імені тараса Шевченка, а також заволодів коштами університету».