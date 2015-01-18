За ніч бойовики майже 30 разів із "Градів" і мінометів обстріляли українських військових - штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Під вогонь з РСЗВ БМ-21 «Град» потрапили Кримське, Щастя, Трьохізбенка, Тоненьке, Піски та Опитне. Окремі населені пункти було обстріляно по декілька разів», - йдеться у повідомленні.

З артилерії та мінометів бойовики також обстрілювали Піски, Щастя, Миколаївку та двічі Мар’їнку. З першої до п’ятої години ночі міни 3 рази падали на позиції сил АТО в районі Опитного.

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«Пізно ввечері, поблизу Мар’їнки та Майорська відбулися бойові зіткнення з бандитами. Терористи рухалися з боку Олександрівки та Горлівки відповідно. За потужної вогневої підтримки наші захисники змусили противника відступати», - повідомляє прес-центр АТО.

Раніше повідомлялось, що з аеропорта Донецька, куди бійці АТО пробили "коридор" для евакуації поранених військових, вивезли 23 поранених та 3 загиблих. Про це повідомив радник президента, помічник міністра оборони Юрій Бірюков.